В Казани прошел финал волейбольной лиги РТ среди школьников

Сегодня в казанском Центре волейбола завершились финальные матчи республиканской Школьной волейбольной лиги, где команды продемонстрировали высокий уровень игры и страстную борьбу за победу.

В первом женском финале команда Нурлатской СОШ одержала победу над Шадкинской СШО со счетом 2:0. Их уверенность в собственных силах была видна не только на поле, но и на церемонии награждения, где девушки вышли в майках с надписями "Чемпионы", подчеркивая свою уверенность.

В мужском финале Гимназия №6 Приволжского района Казани одержала победу над гимназистами из Базарных Матак, Алькеевского района, также со счетом 2:0. Победители, выступавшие в рубиновых майках, получили громкую поддержку со стороны земляков и друзей, что подчеркивает значимость события для местного сообщества.

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко выразил свое восхищение высоким уровнем школьного волейбола, отметив, что не ожидал увидеть такую качественную игру. Он также отметил важность развития волейбола среди школьников и выразил благодарность тренерам и учителям за их работу.

Это событие признано величайшим для республики, и глава Госсовета РТ, Президент республиканской федерации волейбола Фарид Мухаметшин выразил уверенность в дальнейшем росте волейбола в регионе.