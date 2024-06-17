В Казани пройдет очередное мировое событие — БРИКС +

В Казани состоится форум БРИКС +. Об этом сообщила заместитель главы исполнительного комитета Казани Евгения Лодвигова.

Она рассказала, что союз создается для развития партнерства в культурной, экономической, социальной и во многих других сферах.

Лодвигова отметила, что уже сейчас они получают заявки даже от тех, кого не приглашали.

На текущей неделе в региональную столицу прибудут представители властей Турции, Чили, Замбии, Марокко, Индонезии и многие другие. Кроме того, заинтересованность проявили главы Аргентинских городов. Основное заседание состоится 21 июня.

Участники форума БРИКС привезут книги на родных языках. Так, будет положено начало созданию новой библиотеки.

Мэр города Ильсур Метшин добавил, что создание такого союза — это инициатива, которая исходила от Татарстана.