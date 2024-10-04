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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани остановлно движение троллейбусов №13 после поврежденния проводов

Об этом рассказали в «Метроэлектротрансе»

https://t.me/metroelectrotranskzn

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В региональной столице Республики Татарстан большегруз повредил провода троллейбуса №13 под железнодорожным мостом. По этой причине движение этого маршрута было приостановлено. Об этом рассказали в «Метроэлектротрансе».

В предприятии сообщили, что все случилось на путепроводе Воровского, когда крупный транспорт задел контактную сеть и скрылся с места дорожного происшествия.

Известно, что в настоящее время аварийные службы трудятся на месте случившегося для устранения возникшей проблемы.

Ранее мы писали о том, что депутат из Мамадышского района предстанет перед судом за смерть 10-летнего сына. По словам отца, несовершеннолетний мальчик катался на квадроцикле и внезапно перевернулся. Ребенок умер до приезда скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в Следственном управлении СК по Татарстану.

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