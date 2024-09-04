Трупы бабушки и более 20 пенсионеров: в Казани прикрыли пансионат

Не так давно в п. Щербаково в 2-этажный коттедж на Магистральной, 26, где находится реабилитационный центр, прибыли сотрудники полиции.

По информации KazanFirst, в пансионата было больше 20 пожилых людей. Помимо этого, было обнаружили тело пенсионерки. Есть версия, что бабушка ушла из жизни недавно — на ее теле специалисты не увидели гнилостных изменений и следов насилия.

Кроме того, по данным «Бизнес Онлайн», некоторые пожилые люди нуждались в помощи медиков. Правоохранители вызвали бригаду скорой. Делом занимаются сотрудники Следственного комитета, МВД и прокуратуры. Возможно говорится о переписанной недвижимости на 100 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что за жестокое убийство житель Альметьевска получил 12 лет колонии.

Стало известно, что нетрезвый местный житель накинулся на приятеля в «Пятерочке».