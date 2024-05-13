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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани построят два компостных полигона для органических отходов

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В Казани будут созданы два компостных полигона для утилизации органических отходов. Об этом сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета города Искандер Гиниятуллин.

Один из полигонов будет развернут на базе горводзеленхоза для переработки зеленых растительных отходов и порубочных остатков. Второй полигон будет основан на базе УК "ПЖКХ" для обработки отходов пищевой промышленности, ритейла, сферы гостеприимства и общественного питания.

Решение о создании таких полигонов было принято в связи с возможным мусорным кризисом, который может наступить в ближайшие годы. На данный момент органические отходы составляют до 25% общего объема ТКО.

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