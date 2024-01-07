Новости Казани
· Алина Алмакаева

В Казани полицейские поздравили детей из семьи с трудностями

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В рамках национальной благотворительной кампании «Полицейский Дед Мороз» в Казани поздравили с Новым годом одной из семью, которая находится в тяжёлой ситуации.


Альбина Сафина, мать двоих детей, была приятно удивлена появлением сказочных героев у нее дома. Ее 11-летний сын Руслан, большой футбольный фанат, получил от полицейского Деда Мороза профессиональный мяч. Младшая сестра Регина, мечтавшая о новой кукле, была несказанно рада, увидев свой желанный подарок у этого волшебного героя.

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