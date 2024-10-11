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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани первый снег может выпасть уже с 20 октября

Одновременно с этим первые осадки ожидаются в Н...

pixabay.com

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В региональной столице Татарстана, первый снег может выпасть уже в этом месяце. Об этом стало известно на сайте «Яндекс Погода».

Эксперты предположили, что все будет с 20 по 25 октября 2024 года. Одновременно с этим первые осадки ожидаются в Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе.

Как рассказали синоптики, снег высотой 0,5 см и выше будет позже. Причина - тепло, которое держится в Казани сейчас.

Обычно в городе снег выпадал и долго не таял в ноябре, однако сейчас слой осадков может выпасть раньше.

Специалисты напомнили, что за 30 лет самый ранний снегопад в региональной столице Татарстана выпал 20 сентября.

Ранее мы писали о том, что восстановленный после возгорания Алафузовский театр начать работать. Не так давно в заведении состоялся первый спектакль. Об этом рассказали в Министерстве по делам молодежи Татарстана.

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