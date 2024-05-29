В Казани отремонтируют 20 км сетей водоснабжения

Обновление систем водопровода 1968 года строительва по ул. Островского в Казани закончат к 10 июня. Об этом расскзаали в администрации города.

29 мая на участке побывал мэр Казани Ильсур Метшин.

В результате специалисты проведут ремонт водопровода протяженностью 618 м и канализационного коллектора - 136 метров, а также заменят 14 колодцев и 26 штук запорной арматуры. Общая протяженность сетей, которые отремонтируют - 20 км.

Глава местного Водоканала Рустам Абдулхаков подчеркнул, что после ремонтных работ на улице Островского будут улучшены жилищные условия больше 30 тысяч населения.