В Казани отменили встречу с Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета объявила о том, что встреча в культурном центре "Московский" отменилась по техническим причинам. Она обратилась к своим фанатам с просьбой не замерзать на улице и заверила, что в следующий раз они обязательно снова встретятся.

Накануне, Екатерина Мизулина выступила перед студентами Казанского федерального университета в большом зале КСК "Уникс". Очереди, тянувшиеся перед входом в "Уникс", были гигантскими. Именно поэтому она потребовалась отложить встречу в культурном центре "Московский" на сегодня.