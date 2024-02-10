Новости Казани
· Алина Алмакаева

В Казани отменили встречу с Мизулиной

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Глава Лиги безопасного интернета объявила о том, что встреча в культурном центре "Московский" отменилась по техническим причинам. Она обратилась к своим фанатам с просьбой не замерзать на улице и заверила, что в следующий раз они обязательно снова встретятся.

Накануне, Екатерина Мизулина выступила перед студентами Казанского федерального университета в большом зале КСК "Уникс". Очереди, тянувшиеся перед входом в "Уникс", были гигантскими. Именно поэтому она потребовалась отложить встречу в культурном центре "Московский" на сегодня.

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