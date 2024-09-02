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Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Екатерина Елисеева

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Республика Татарстан находится на 14 месте в списке самых высоких заработных плат по России. Число сотрудников с зарплатой выше среднего по РФ - 35,3%. Татарстанцев, которые получают больше 2 средних зарплат - 8,7%. Об этом сообщили в издании РИА Новости.

На 1 месте стоит Ямало-Ненецкий автономный округ. Выше среднего зарабатывают - 65,8%. В Ханты-Мансийском а. о. - 54,2 процента. На 3 месте Магаданская область - 53,3%.

В топе-10 располагаются Ненецкий и Чукотский а. о., Москва, Сахалинская область, Питер, Якутия и Иркутская область.

В среднем заработная плата, по информации на май - 86 384 рублей.

Ранее мы писали о том, что в КФУ объяснили причину роста цен на проживание в общежитиях в 3 раза. В вузе отметили, что цены на проживание соответствуют нормам на текущий год. Больше всего платить приходится в Деревне Универсиады.

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