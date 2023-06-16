В Казани оперштаб провел антитеррористические учения

Оперштабом в Республике Татарстан проведены учения по пресечению преступлений террористической направленности на объекте железнодорожного транспорта республики и ликвидации их последствий.

Основной целью состоявшихся учений являлась совершенствование взаимодействия оперативного штаба в Республике Татарстан с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами, иными заинтересованными ведомствами при условно совершенном преступлении террористической направленности.