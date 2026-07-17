Казахстан запретил ввоз пшеницы на полгода

Казахстан с 27 июля вводит шестимесячный запрет на импорт пшеницы. Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров уже подписал приказ. Ограничения касаются поставок автомобильным, железнодорожным и водным транспортом — даже из стран ЕАЭС. Исключение сделали только для железнодорожных поставок на птицефабрики, мукомольные заводы и лицензированные элеваторы, а также для нужд «Продкорпорации». Но перепродавать ввезенное зерно внутри страны или отправлять его на экспорт этим организациям запрещено, пишет «КП».

Власти решили защитить внутренний рынок и не допустить переполнения складов. Из-за избытка импортного зерна на элеваторах может не хватить места для нового урожая местных аграриев. Правительство планирует поддержать отечественных производителей и сохранить стабильные цены. Ограничения помогут распределить нагрузку на зернохранилища и обеспечат продовольственную безопасность на ближайшие полгода.

Ранее МВД Казахстана выставило 59 спецпостов на границах, чтобы пресечь незаконный вывоз дешевого топлива. С начала года полицейские поймали 255 водителей — в основном иностранцев, которые установили в машины скрытые дополнительные баки для контрабанды горючего.