Роспотребнадзор РТ сообщил о заболеваемости пневмонией

По информации Роспотребнадзора РТ, в Татарстане наблюдается увеличение случаев внебольничной пневмонии. Однако, в управлении утверждают, что ситуация находится под контролем.

Если и имеются очаги заражения, они редки. В основном такие случаи фиксируются в детских садах и школах. В связи с этим там усилили контроль на утреннем фильтре: детей с высокой температурой, кашлем и насморком не допускают на занятия.

В этой связи специалисты Роспотребнадзора РТ призвали жителей Татарстана помнить о методах профилактики, включая защиту от других респираторных заболеваний. Важно регулярно проводить дезинфекцию и проветривание помещений, придерживаться норм личной гигиены, а также проходить вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.