В Казани нашли 16 нелегальных мигрантов

Правоохранители провели в региональной столице Татарстана рейды по обнаружению нарушений в области миграционного законодательства.

Сотрудники полиции проверили пекарню и строительную площадку дома. Среди рабочих иностранцев - 16 людей из Узбекистана – 13 мужчин и 3 женщины от 18 до 52 лет. Все они нарушили режим пребывания в России.

Были составлены протоколы по статье 18.8, статье18.10 и по статье 20.25 КоАП РФ. Материалы направлены в суд, граждан другого государства могут выдворить из РФ. Сейчас нарушители находятся в спецучреждениях.

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