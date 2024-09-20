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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани нашли 16 нелегальных мигрантов

Были составлены протоколы

pixabay.com

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Правоохранители провели в региональной столице Татарстана рейды по обнаружению нарушений в области миграционного законодательства.

Сотрудники полиции проверили пекарню и строительную площадку дома. Среди рабочих иностранцев - 16 людей из Узбекистана – 13 мужчин и 3 женщины от 18 до 52 лет. Все они нарушили режим пребывания в России.

Были составлены протоколы по статье 18.8, статье18.10 и по статье 20.25 КоАП РФ. Материалы направлены в суд, граждан другого государства могут выдворить из РФ. Сейчас нарушители находятся в спецучреждениях.

Ранее мы писали о том, что жительница Татарстана, которая потеряла своего малыша из-за халатности медиков, была права: вину врачей доказала экспертиза.

Челнинка хотела поехать на роды в РКБ, однако не получила направление в Набережных Челнах. Акушеры не стали проводить кесарево сечение, несмотря на то, что это было необходимо...

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