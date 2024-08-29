В Казани на три дня парковки станут бесплатными

В Казани в связи с празднованием Дня города с 30 августа по 1 сентября будет отменена плата за парковку, согласно информации от пресс-службы мэрии столицы Республики Татарстан.

Напомним, что на муниципальных парковках в Казани доступна бесплатная стоянка в выходные и праздничные дни. В будние дни за использование парковки взимается плата с 8:00 до 19:00.

Также стоит отметить, что 29 августа рабочий день сократится на один час в соответствии с частью 1 статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации. В сам день празднования, 30 августа, в Казани запланировано множество мероприятий в честь этого события.