В Казани на проспекте Победы мужчину насмерть зажало между 2 авто

В региональной столице Татарстана на пр. Победы около остановки «Академика Глушко» 4 октября примерно в 20:25 случилось страшное ДТП.

По предварительным данным, 51-летний водитель Hyundai в ходе перестроение столкнулся с каршерингом, которым управлял 22-летнего парень из Буинского района.

Водитель каршеринга нарушил ПДД. Как итог, иномарку выкинуло на другую машину Hyundai, которая была на дороге из-за дорожного происшествия с Kia Rio и менял заднее колесо.

Мужчину зажало между 2 авто, после чего он умер.

Ранее мы писали о том, что защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин рассказал, почему он вступил в потасовку с нападающим команды «Амур» Вячеславом Грецким.

Игроки принялись бороться на точке вбрасывания около ворот казанской команды «Ак Барс». Об этом рассказали в пресс-службе команды.