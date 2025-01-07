В Казани на пожаре спасли 60-летнего мужчину

В девятиэтажном доме по адресу ул. Мавлютова, 17 случился пожар в квартире на 2 этаже. Пожарные, которые прибыли на вызов, успешно спасли 60-летнего мужчину, использовав дыхательную маску, и передали его для медосмотра. К счастью, он не пострадал. Площадь возгорания составила 10 кв. м, и специалисты тушили огонь, ликвидируя горевшие вещи и мебель. Предварительно, причина появления пламени - неосторожное обращение с огнем во время курения.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает:

Избегайте курения в постели;

Обустраивайте место для курения с пепельницей;

Убедитесь, что сигарета полностью погашена.

Ранее мы писали о том, что подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани.