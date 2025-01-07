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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани на пожаре спасли 60-летнего мужчину

Площадь возгорания составила 10 кв. м

МЧС

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В девятиэтажном доме по адресу ул. Мавлютова, 17 случился пожар в квартире на 2 этаже. Пожарные, которые прибыли на вызов, успешно спасли 60-летнего мужчину, использовав дыхательную маску, и передали его для медосмотра. К счастью, он не пострадал. Площадь возгорания составила 10 кв. м, и специалисты тушили огонь, ликвидируя горевшие вещи и мебель. Предварительно, причина появления пламени - неосторожное обращение с огнем во время курения.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает:

  • Избегайте курения в постели;
  • Обустраивайте место для курения с пепельницей;
  • Убедитесь, что сигарета полностью погашена.

Ранее мы писали о том, что подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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