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Подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани

Кроме того, эти подростки-хулиганы записывают с...

pixabay.com

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В Казани снова произошёл случай вандализма, совершенный группой школьников. Ребята разбили стеклянную входную дверь в подъезде одного из зданий на ул. Чингиза Айтматова. Местные жители сообщают, что это не единичный инцидент хулиганства, зарегистрированный в районе з период новогодних праздников.

Также в ряде многоквартирных домов столицы Татарстана имели место поджоги в подъездах. Жильцы выражают недовольство частыми «шутками» молодежи, они звонят в двери и быстро убегают.

Кроме того, эти подростки-хулиганы записывают свои поступки на видео и распространяют эти записи в соцсетях, делясь ими со своими сверстниками.

Ранее мы писали о том, что 2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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