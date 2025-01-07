Подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани

В Казани снова произошёл случай вандализма, совершенный группой школьников. Ребята разбили стеклянную входную дверь в подъезде одного из зданий на ул. Чингиза Айтматова. Местные жители сообщают, что это не единичный инцидент хулиганства, зарегистрированный в районе з период новогодних праздников.

Также в ряде многоквартирных домов столицы Татарстана имели место поджоги в подъездах. Жильцы выражают недовольство частыми «шутками» молодежи, они звонят в двери и быстро убегают.

Кроме того, эти подростки-хулиганы записывают свои поступки на видео и распространяют эти записи в соцсетях, делясь ими со своими сверстниками.

Ранее мы писали о том, что 2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом».