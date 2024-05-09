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В Казани на площади Тысячелетия проходит парад Победы с ретроавтомобилями

В параде принимают участие 2,5 тысяч человек

pixabay.com

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В Казани на пл. Тысячелетия начался парад Победы. Перед людьми пройдут войска местного гарнизона, историческая техника и ретроавтомобили — в том числе танк Т-34, самоходная артиллерийская установка Су-100 и т.д.

В параде принимают участие 2,5 тысяч человек — это военные и курсанты военного училища, кадеты, «Юнармии» и суворовцы. После всего этого сводный хор Казани исполнит песни «День Победы».

Гость мероприятия - актер и певец Дмитрий Певцов. В 18:00 стартует вечерняя программа, в которой выступят мастера искусств, молодежные группы и сводный хор Казани. «Бессмертного полка» в 2024 году не будет, как и салюта.

Глава РТ Рустам Минниханов прибыл на парад на советском ГАЗ 14 — «Чайка». На машине он разместил фото своего дяди — Галимзяна Минниханова. В октябре 1941 года мужчина прибыл в пополнение 359 стрелкового полка 50 стрелковой дивизии Западного фронта и погиб 15 декабря 1941 года в 19 лет, пишет БИЗНЕС Online.

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