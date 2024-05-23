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В Казани на мосту Миллениум хотят сделать «М» светящейся

В столице Татарстана хотят установить подсветку на мосту Миллениум.

mykaleidoscope.ru

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В столице Татарстана хотят установить подсветку на мосту Миллениум. Задачей по освещению займется организация, ответственная за внешнее благоустройство, по поручению администрации столицы Республики Татарстан.

Такая идея появилась после того, как горожане стали выражать недовольство тем, что основной символ моста плохо виден в темное время суток с набережной. В ответ на просьбы горожан, в исполнительном органе сообщили, что для подсветки подвесных конструкций моста будут задействованы световые ленты, а буква «М» будет подсвечена прожекторами.

Напомним, мост Миллениум ранее вошел в список самых впечатляющих мостов России. Стоит отметить, что его строительство было завершено всего за восемь месяцев.

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