В Казани на 55-м году жизни умер бывший пресс-секретарь президента Татарстана Эдуард Хайруллин

Экс-пресс-секретарь президента РТ, замглавы республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Эдуард Хайруллин умер в Казани. Ему было 54 года.

Эдуард Хайруллин - выпускник Казанского госуниверситета имени Ульянова-Ленина, в 1993 году он получил диплом социолога и преподавателя общественных и политических дисциплин.

В течение двух лет после вуза работал журналистом, вел новости в ТРК "Эфир", был корреспондентом Первого канала.

С 1996 года и до 2006 года был корреспондентом региональной сети "ОРТ".

В 2006−2007 годах был замруководителя представительства Амурской области при президенте РФ и правительства РФ. В 2008−2009 годы — шеф-редактор и продюсер ООО "Служба новостей" телеканала Минобороны РФ "Звезда".

В течение пяти лет с 2010 года трудился в пресс-службе президента РТ, а с 2015 года возглавлял ее. На пост замглавы Агентства РТ по печати и массовым коммуникациям заступил в 2019 году.