В Казани мужчина выбросил сверток в черной изоленте при виде полицейских

На пр. Ямашева в Казани при виде сотрудников Госавтоинспекции прохожий выкинул сверток в траву, а после принялся себя вести достаточно агрессивно.

Сверток, который был замотан в черную изоленту, уже изъяли и отправили на экспертизу. Фигуранта доставили в отделение МВД для дальнейшего разбирательства в произошедшем, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что 13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе.