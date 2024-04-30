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В Казани мужчина выбросил сверток в черной изоленте при виде полицейских

В Казани мужчина выбросил сверток в черной изоленте при виде полицейских

МВД

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На пр. Ямашева в Казани при виде сотрудников Госавтоинспекции прохожий выкинул сверток в траву, а после принялся себя вести достаточно агрессивно.

Сверток, который был замотан в черную изоленту, уже изъяли и отправили на экспертизу. Фигуранта доставили в отделение МВД для дальнейшего разбирательства в произошедшем, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что 13-летний ребенок на велосипеде попал под колеса «КАМАЗа» в Кукморе.

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