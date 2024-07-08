В Казани мужчина с 10 этажа бросил на авто варенье и цветочный горшок

Во дворе дома на ул. Фучика в Казани хулиган принялся кидать с 10 этажа соления. Сперва вниз полетела москитная сетка, а после цветочный горшок. Банка с вареньем рухнула на припаркованное авто: на машине после этого появилась вмятина. Владелец планирует взыскать с местного жителя компенсацию.

Известно, что хулиган проживает в квартире со своей бывшей женой и между ними регулярно возникают конфликты. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, злоумышленник отказался открывать им дверь, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что мошенник из Татарстана вернёт деньги пенсионеру из Амурской области. Собеседник представился сотрудником банка из Москвы. В ходе мошеннической схемы пенсионера убедили перевести 230 тысяч рублей на «безопасный» счёт. По решению суда, мошенника обязали вернуть незаконно полученные средства.