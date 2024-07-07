Мошенник из Татарстана вернёт деньги пенсионеру из Амурской области

Как сообщает прокуратура Амурской области, в мае этого года пенсионеру из Благовещенска поступил звонок. Собеседник представился сотрудником банка из Москвы.

В ходе мошеннической схемы пенсионера убедили перевести 230 тыс. на «безопасный» счёт. Как выяснило следствие, деньги были перечислены на счёт мужчины из Агрызского района Татарстана. По решению суда, мошенника обязали вернуть незаконно полученные средства.

Ранее мы писали, что девушка из Гусь-Хрустального шантажировала по переписке жителя Набережных Челнов и требовала у него 100 тыс.