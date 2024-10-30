В Казани может открыться индустриальный парк
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В региональной столице Татарстана планируют организовать индустриальный парк «Северные ворота».
По проекту документа, идея появилась по поручению раиса Рустама Минниханова.
Акционерное общество «Северные ворота» станут УК индустриального парка, а Министерство экономики станет контролировать исполнение приказа.
В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая закончится 5 ноября. Спустя неколтрое время постановление подпишет премьер-министр региона Алексей Песошин.
Часть парка будет на площади в 145 гектаров в районе трассы М-7. Вторая - на 75 гектаров, пишет «Бизнес Онлайн».
Ранее мы писали о том, что перевозчики РТ отправили заявки о росте цен на проезд в общественном транспорте со следующего года. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по тарифам Александр Груничев.
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