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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани может открыться индустриальный парк

В настоящее время документ проходит антикоррупц...

pixabay.com

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В региональной столице Татарстана планируют организовать индустриальный парк «Северные ворота».
По проекту документа, идея появилась по поручению раиса Рустама Минниханова.

Акционерное общество «Северные ворота» станут УК индустриального парка, а Министерство экономики станет контролировать исполнение приказа.

В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая закончится 5 ноября. Спустя неколтрое время постановление подпишет премьер-министр региона Алексей Песошин.

Часть парка будет на площади в 145 гектаров в районе трассы М-7. Вторая - на 75 гектаров, пишет «Бизнес Онлайн».

Ранее мы писали о том, что перевозчики РТ отправили заявки о росте цен на проезд в общественном транспорте со следующего года. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по тарифам Александр Груничев.

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