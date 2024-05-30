В Казани капремонт стационара больницы №18 проведет на 95%

В Казани ремонт стационара больницы №18 проведен на 95%. Об этом рассказали в горуправлении здравоохранения.

Сейчас готов 4 этаже. Специалисты уже расставляют мебель и убираются в помещениях. На 3 этаже ремонтные работы еще не завершены. В настоящее время в больнице занимаются прокладыванием инженерных сетей и штукатуркой стен.

Ранее мы писали о том, что в Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня.