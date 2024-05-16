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В Казани изменится маршрут автобуса №74

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В Казани временно изменится маршрут автобуса №74. Из-за строительства тепловода на улице 2-й Туринской в Казани с 20 мая временно изменится маршрут автобуса №74 "ДВВС – 10-й микрорайон".

Автобус будет ходить через Оренбургский тракт – улицу Танковая – улицу Х. Мавлютова – улицу Братьев Касимовых – улицу Карбышева – улицу Профессора Камая – улицу Х. Мавлютова – проспект Победы и далее по привычному маршруту.

В обратном направлении: улица Х. Мавлютова – улица Профессора Камая – улица Карбышева – улица Братьев Касимовых – улица Х. Мавлютова – улица Танковая и далее по привычному маршруту.

В комитете по транспорту исполкома Казани подчеркнули, что график движения автобусов №74 останется прежним.

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