Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки на Восстания

В 5-этажном жилом доме на улице Восстания в Казани огнем охвачен балкон. Судя по видео, которое появилось в телеграм-канале Mash Iptash, пламя переходит на чердак.

Из-за того, что некоторые полыхающие обломки летят вниз, прямо под окнами загорелась трава. О потерпевших пока что ничего неизвестно. Выяснилось, что спасатели уже выехали на место происшествия.

В 16:52 стало известно, что пострадавших нет. Пожар уже потушен.

Не так давно в телеграм-канале МЧС России специалисты рассказали, что именно нужно делать при задымлении в помещении.

Следует пригнуться к полу; Закрыть рот и нос мокрой тряпкой.

В министерстве подчеркнули, что глотки едкого дыма смертельны.

Ранее мы писали о том, что 25 сентября 2024 года, в аварии погиб татарстанский предприниматель. Все случилось на трассе М12 в Московской области.

В некоторых телеграм-каналах сообщили, что житель РТ на автомобиле Audi на высокой скорости столкнулся с большегрузом.