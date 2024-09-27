Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки на Восстания
Mash Iptash
В 5-этажном жилом доме на улице Восстания в Казани огнем охвачен балкон. Судя по видео, которое появилось в телеграм-канале Mash Iptash, пламя переходит на чердак.
Из-за того, что некоторые полыхающие обломки летят вниз, прямо под окнами загорелась трава. О потерпевших пока что ничего неизвестно. Выяснилось, что спасатели уже выехали на место происшествия.
В 16:52 стало известно, что пострадавших нет. Пожар уже потушен.
Не так давно в телеграм-канале МЧС России специалисты рассказали, что именно нужно делать при задымлении в помещении.
- Следует пригнуться к полу;
- Закрыть рот и нос мокрой тряпкой.
В министерстве подчеркнули, что глотки едкого дыма смертельны.
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