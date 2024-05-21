В Казани движение по мосту Миллениум хотят открыть в июле

При хороших погодных условиях строители дорог планируют завершить реконструкцию моста Миллениум в июле вместо августа. На сегодняшний день выполнено около 60% работ.

"Мост Миллениум является одной из ключевых транспортных артерий города. Даже частичное закрытие моста приводит к проблемам в других частях города. Ежедневно через него проезжает 50 тысяч автомобилей", - отметил мэр Ильсур Метшин на совещании.

Он подчеркнул, что текущий капитальный ремонт является первым за 20 лет. На данный момент старое асфальтобетонное покрытие снято, проведена чистка наружной гидроизоляции до металлической конструкции и начата укладка нового защитного слоя. Ежедневно работает 42 строителя, задействовано 10 единиц спецтехники.

Длина моста составляет 845 метров. В 2023 году был отремонтирован первый участок моста, работы на втором участке начались в апреле этого года.

Напомним, что в этом году в Казани планируется отремонтировать 40 участков дорог, общая площадь которых превышает 1 миллион квадратных метров. На эти цели выделено 16,33 миллиарда рублей.