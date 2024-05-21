Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани движение по мосту Миллениум хотят открыть в июле

При хороших погодных условиях строители дорог планируют завершить реконструкцию моста Миллениум в июле вместо августа. На сегодняшний день выполнено около 60% работ. 

Подписаться в Telegram

При хороших погодных условиях строители дорог планируют завершить реконструкцию моста Миллениум в июле вместо августа. На сегодняшний день выполнено около 60% работ.

"Мост Миллениум является одной из ключевых транспортных артерий города. Даже частичное закрытие моста приводит к проблемам в других частях города. Ежедневно через него проезжает 50 тысяч автомобилей", - отметил мэр Ильсур Метшин на совещании.

Он подчеркнул, что текущий капитальный ремонт является первым за 20 лет. На данный момент старое асфальтобетонное покрытие снято, проведена чистка наружной гидроизоляции до металлической конструкции и начата укладка нового защитного слоя. Ежедневно работает 42 строителя, задействовано 10 единиц спецтехники.

Длина моста составляет 845 метров. В 2023 году был отремонтирован первый участок моста, работы на втором участке начались в апреле этого года.

Напомним, что в этом году в Казани планируется отремонтировать 40 участков дорог, общая площадь которых превышает 1 миллион квадратных метров. На эти цели выделено 16,33 миллиарда рублей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Подростки в Казани стреляли с балкона из пневматического оружия

Новости Казани

22 часа назад

Тур по городам от ВкусВилла: вкусное путешествие по восьми городам

стоимость уничтожения тараканов

Новости Казани

день назад

В казанском сквере произошло возгорание

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

дизайн салона красоты маленькой площади в Красноярске

Новости Татарстана

22 часа назад

Депутаты из РТ попросил демобилизовать многодетных отцов

Новости Казани

22 часа назад

В Казани останавливали троллейбусы и трамваи из-за безбилетников

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани скончался мотоциклист и пострадала девушка-пешеход из-за ДТП

Новости Татарстана

19 часов назад

В РТ брошенные лосята обрели новый дом

Новости Казани

день назад

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»
Лонгриды
3 дня назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Новости Казани

16 минут назад

В казанском метро стали реже ходить поезда

Полезное

3 часа назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Татарстана

26 минут назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Новости Казани

36 минут назад

В Казани движение по мосту Миллениум хотят открыть в июле
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
4 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

56 минут назад

Стало известно, какие имена чаще всего дают детям в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Из Татарсана могут запустить самолёты в Катаром и Индией

Новости Казани

3 часа назад

СК расследует избиение ребенка в «Салават Купере»
Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань
Интересное в Казани
5 дней назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань