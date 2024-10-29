В Казани Дом культуры имени Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании

В региональной столице Республики Татарстан из ДК им. Ленина эвакуировали посетителей и сотрудников. Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказал один из свидетелей.

По информации источника в правоохранительных органов, в полицию пришло сообщение о минировании здания. На место прибыли экстренные службы, чтобы проверить это сообщение. Сотрудник полиции заявил, что 29 октября 2024 года, в Казани пришло приблизительно 10–15 сообщений о минировании в самых разных заведениях.

Ранее мы писали о том, что в здании Государственного совета Республики Татарстан проведут ремонт на 56 миллионов рублей. Заказчики работ - ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой Татарстана». Все работы должны будут сделать в срок до 31 мая следующего года. Известно, что на эти деньги проведут ремонт опоры на входной группе, а также....