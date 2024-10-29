Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани Дом культуры имени Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании

На место прибыли экстренные службы

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан из ДК им. Ленина эвакуировали посетителей и сотрудников. Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказал один из свидетелей.

По информации источника в правоохранительных органов, в полицию пришло сообщение о минировании здания. На место прибыли экстренные службы, чтобы проверить это сообщение. Сотрудник полиции заявил, что 29 октября 2024 года, в Казани пришло приблизительно 10–15 сообщений о минировании в самых разных заведениях.

Ранее мы писали о том, что в здании Государственного совета Республики Татарстан проведут ремонт на 56 миллионов рублей. Заказчики работ - ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ГБУ «Главстрой Татарстана». Все работы должны будут сделать в срок до 31 мая следующего года. Известно, что на эти деньги проведут ремонт опоры на входной группе, а также....

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Идеальный рецепт фаршированных перцев: шеф-повар дал важные советы

Интересное в Казани

22 часа назад

Как использовать осенний урожай: пять оригинальных рецептов заготовок

какие насекомые могут кусать дома

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов показал свою собаку

Интересное в Казани

3 дня назад

Как развиваться в условиях кризиса: основательница строительной компании из Казани делится советами – простыми и не очень

обучение игры в нарды для начинающих в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 октября выпал первый снег

Новости Татарстана

21 час назад

Снегопады и мощный ветер до 20 м/с надвигаются на Татарстан

Новости Казани

день назад

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу

Новости Татарстана

23 часа назад

Снегопады и мороз до -6 градусов ожидаются в Татарстане

Новости Казани

день назад

Появилось жуткое видео наезда на 69-летнюю женщину в Казани
Новости Казани
день назад

«Мега» отказалась от термального комплекса и кинотеатра

В следующем году в планах открыть 3 крупных про...

Новости Казани

час назад

На казанскую компанию завели уголовное дело за неуплату налогов

Новости России

день назад

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков

Новости Татарстана

час назад

В здании Госсовета РТ проведут ремонт на 56 миллионов рублей

Новости Казани

2 часа назад

4 ноября в Казани ограничат движение автомобилей

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья...
Новости Татарстана
2 часа назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана

Новости Казани

3 часа назад

СИЗО №1 в Казани переедет

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстан начали поступать новые 5-тысячные купюры

Новости Казани

4 часа назад

Путин дарил участникам саммита БРИКС ручки с хохломой
Скучать не придется: редакция собрала гид по ра...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани