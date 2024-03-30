В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

В самом центре Казани появится остановка общественного транспорта возле экстрим-парка «Урам» у Миллениума. Сообщение об этом было сделано заместителем руководителя исполкома - Игорем Куляжевым.

Автобусный маршрут запустят уже в текущем году. Планируется, что остановка будет находиться напротив парка, и после остановки автобус будет разворачиваться и направляться по улице Вишневского.

Куляжев подчеркнул, что запуск транспорта напрямую зависит от спроса. Производство этого маршрута будет возможно только в случае, если автобус будет перевозить достаточное количество пассажиров.