Новости Казани
· Алина Алмакаева

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

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В самом центре Казани появится остановка общественного транспорта возле экстрим-парка «Урам» у Миллениума. Сообщение об этом было сделано заместителем руководителя исполкома - Игорем Куляжевым.

Автобусный маршрут запустят уже в текущем году. Планируется, что остановка будет находиться напротив парка, и после остановки автобус будет разворачиваться и направляться по улице Вишневского.

Куляжев подчеркнул, что запуск транспорта напрямую зависит от спроса. Производство этого маршрута будет возможно только в случае, если автобус будет перевозить достаточное количество пассажиров.

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