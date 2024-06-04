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В Казани до 8 июня ограничат движение на улице Энтузиастов

Причина - ремонт тепловых сетей

Марат Мугинов/Мэрия Казани

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По ул. Энтузиастов в Казани на время будет перекрыто движение. Причина - ремонт тепловых сетей.

С 22 часов 7 июня до 6 часов утра 8 июня 2024 года, будет ограничено движение по проезжей части недалеко от ул. Советской, 20. Территорию с 6 по 8 июня перекроют и для пешеходов тоже. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства.

Ранее мы писали о том, что более 1000 табличек «Укрытие» повесили на домах в Казани.

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