В Казани демонтирована скейт-площадка в парке «Континент»

Во время проверки, которую организовала прокуратура, на скейт-площадке в казанском парке «Континент» были зафиксированы нарушения.

На месте специалисты не нашли ограждения, увидели объекты с острыми концами, различные неровности, трещины, заломы и многое другое. Кроме того, само техническое состояние спортоборудования неработоспособное.

По итогам мониторинга эксперт внес представление руководителю МБУ «Дирекция парков и скверов». В результате, скейт-площадку разобрали.

Ранее мы писали о том, что бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 миллионов рублей. Об этом рассказал сотрудник СУ СК по Татарстану Андрей Шептицкий и МВД по региону.

Незаконные действия были пресечены. В настоящее время специалисты проводят следствие, которое направлено на установление всех обстоятельств случившегося.