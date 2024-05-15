В Казани цены на вторичное жилье стали расти быстрее, чем на новостройки
Цены на вторичное жилье значительно выросли. Это следует из исследования, проведенного специалистами сервиса "Яндекс.Недвижимость" на основе объявлений.
Столица РТ заняла четвертое место по росту цен на вторичное жилье с увеличением на 1,3%. В тройке лидеров оказались Красноярск, Ростов-на-Дону и Краснодар, где цены выросли на 1,6%, 1,5% и 1,4% соответственно.
Казань вошла в топ-3 по медианной стоимости квадратного метра среди городов-миллионников. В апреле 2024 года средняя цена квадратного метра вторичного жилья составила 161 тысячу рублей.
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