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В Казани частично ограничат движение транспорта с 24 июня по 7 июля

Причина - переустройство газопровода около ЖК

Денис Гордийко/Мэрия Казани

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В Казани частично будет перекрыто движение на одной из улиц. Причина - переустройство газопровода около ЖК.

В период с 8:00 24 июня до 17:00 7 июля 2024 года, движение любого транспорта будет частично ограничено на ул. Авангардной недалеко от домов №1к2 и стр.1 на улице Владимира Кулагина. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства.

Ранее мы писали о том, что в Кировской районе Казани взорвался самогонный аппара.

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