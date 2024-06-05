В Казани частично ограничат движение транспорта с 24 июня по 7 июля
Денис Гордийко/Мэрия Казани
В Казани частично будет перекрыто движение на одной из улиц. Причина - переустройство газопровода около ЖК.
В период с 8:00 24 июня до 17:00 7 июля 2024 года, движение любого транспорта будет частично ограничено на ул. Авангардной недалеко от домов №1к2 и стр.1 на улице Владимира Кулагина. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства.
Ранее мы писали о том, что в Кировской районе Казани взорвался самогонный аппара.
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