В Казани частично ограничат движение транспорта по улицам Тукая и Садыковой

В Вахитовском районе РТ будет частично перекрыто движение на ул. Г. Тукая и С. Садыковой. Об этом рассказали в администрации Казани.

Территория возле дома на ул. Габдуллы Тукая, 110 будет ограничен для транспорта с 20 по 30 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполнительного комитета региональной столицы.

Кроме того, на ул. Сары Садыковой около корпуса 1 здания на ул. Салиха Сайдашева, 12 ограничат с 24 сентября по 13 октября 2024 года.

Причина - прокладка дороги водопровода и канализации.

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