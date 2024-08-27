В Казани будет реставрацию дома, в котором жил Каюм Насыри

В Казани начинается важный проект по восстановлению исторического наследия: дом татарского просветителя Каюма Насыри на улице Парижской Коммуны подвергнется реставрации. Проект реставрации уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Что ждет дом Каюма Насыри?

В рамках реставрации дом вернет себе вид 1970-х годов. Специалисты проведут следующие работы:

Восстановление декора и тесовой обшивки фасадов: очистка от загрязнений, старых набелов и поврежденной краски.

Замена утраченных элементов: восстановление или замена поврежденных элементов из древесины, похожей на оригинал.

Обновление внешних элементов: замена входных дверей, окон, кровли и водосточных труб.

Дополнительные работы:

Архитектурная подсветка: на фасаде появится архитектурная подсветка, чтобы выделить красоту дома в вечернее время.

Укрепление конструкций: будет проведено укрепление конструкций здания для обеспечения безопасности.

Новая эвакуационная лестница: замена эвакуационной лестницы.