В Казани байкер упал с мотоцикла из-за Audi

В Казани мужчина упал с мотоцикла после того, как ему не предоставила преимущество женщина-водитель.

Дорожное происшествие случилось на пересечении ул. Япеева и Дзержинского. Водитель малого транспорта ехал в сторону ул. Горького, когда перед ним стал выезжать автомобиль Audi.

Как итог, байкер потерял управление и упал около иномаркой. Обстоятельства произошедшего уточняются, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани во дворе дома на Гагарина загорелся Ford.