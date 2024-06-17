В Казани байкер упал с мотоцикла из-за Audi
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В Казани мужчина упал с мотоцикла после того, как ему не предоставила преимущество женщина-водитель.
Дорожное происшествие случилось на пересечении ул. Япеева и Дзержинского. Водитель малого транспорта ехал в сторону ул. Горького, когда перед ним стал выезжать автомобиль Audi.
Как итог, байкер потерял управление и упал около иномаркой. Обстоятельства произошедшего уточняются, пишет Татарстан 24.
Ранее мы писали о том, что в Казани во дворе дома на Гагарина загорелся Ford.
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