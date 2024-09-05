В Казани 8 сентября организуют спецподачу 18 автобусов

В региональной столице Татарстана 8 сентября 2024 года, после праздника для людей организуют специальную подачу общественного транспорта. В автобусы и троллейбусы можно будет сесть с 20:30 около «Казана». Об этом рассказали в администрации Казани.

После мероприятия местные жители и гости города смогут уехать на 18 автобусах и на 1 троллейбусе. Транспорт будет стоять на остановках «Молодежный центр» и «Энергетический университет». Номера общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.

Казанское метро в этот день начнет работать в период с 19:00 до 23:30 в более усиленном режиме.

Ранее мы писали о том, что в среднем курьеры в Республике Татарстан зарабатывают 106 тысяч рублей. Самый низкий доход работников доставки курьеров в округе зафиксирована в Республике Марий Эл – 102 тысяч рублей.