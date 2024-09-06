Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 6 сентября ожидается +23 градуса

В сентябре будет бабье лето

pixabay

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6 сентября 2024 года, в региональной столице Татарстана ожидается переменная облачность без сильных осадков. Утром будет туман. Ветер от 5 до 10 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

Температура воздуха в дневное время будет +21...+23 ˚ градусов.

В целом по региону ожидается такая же погода без осадков. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Днем потеплеет от +18 до +23 градусов.

В сентябре все-таки будет бабье лето. Такой подарок погода принесла местным жителям за холодный август.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан специалисты ограничат движение любого транспорта по улице Айвазовского. Причина - обустройство сетей газового снабжения.

Кроме того, мы говорили, что в Казани в период с 5 по 20 сентября 2024 года, будет остановлено движение по некоторым улицам.

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