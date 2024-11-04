В Казани 4 ноября прошел крестный ход с иконой

4 ноября 2024 года, состоялся крестный ход.

В Благовещенском соборе прошел молебен и крестный ход. Люди ходили по улицам Батурина и Большой Красной.

Вместе со специалистами по историческому центру Казань с молитвой курсировать священнослужители Казанской епархии и некоторые верующие.

Напомним, в понедельник из-за мероприятия в центре региональной столице было ограничено движение транспорта по улицам, в частности, участки от улицы Япеева до Батурина и от К. Маркса до Большой Красной. Помимо этого, эксперты скорректировали маршруты движения автобусов №22, 28, 28а и 89, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана блогер Булат Алеев сообщил об отравлении в заведении Cups. Об этом мужчина рассказал в социальной сети.

Алеев добавил, что он решился съесть свое блюдо, в котором были сырые яйца и грибы, потому что был очень голодный.