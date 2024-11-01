В Казани 31 октября выпал снег

В Казани утром, 1 ноября 2024 года, местные жители увидели за окном снег.

Казанец рассказал изданию Inkazan о том, что на траве и газоне виден снежный покров. На асфальте следов осадков нет.

Автовладелец поздравил людей с днем жестянщика, так как он предположил, что в этот день будет много аварий.

Он также отметил, что шиномонтажные сервисы из-за метеорологического сюрприза получат большую выручку. Мужчина рекомендует занимать очередь в интернете и отпрашиваться с работы, чтобы поменять резину.

Ранее мы писали о том, что первый снег в Челнах и Нижнекамске Республики Татарстан был зафиксирован вечером 31 октября 2024 года. Местные жители стали выкладывать в социальных сетях видеоролики. По информации местных синоптиков, днем столбики термометра покажут не более +3 градусов. Утром прогнозировался гололед.