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В Казани 31 октября выпал снег

Автовладелец поздравил людей с днем жестянщика,...

Казань на максималках

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В Казани утром, 1 ноября 2024 года, местные жители увидели за окном снег.

Казанец рассказал изданию Inkazan о том, что на траве и газоне виден снежный покров. На асфальте следов осадков нет.

Автовладелец поздравил людей с днем жестянщика, так как он предположил, что в этот день будет много аварий.

Он также отметил, что шиномонтажные сервисы из-за метеорологического сюрприза получат большую выручку. Мужчина рекомендует занимать очередь в интернете и отпрашиваться с работы, чтобы поменять резину.

Ранее мы писали о том, что первый снег в Челнах и Нижнекамске Республики Татарстан был зафиксирован вечером 31 октября 2024 года. Местные жители стали выкладывать в социальных сетях видеоролики. По информации местных синоптиков, днем столбики термометра покажут не более +3 градусов. Утром прогнозировался гололед.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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