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· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанцы хотят отказаться от концерта на День города 30 августа

В опросе участвовали 758 человек

pixabay

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Подписчики ТГ Inkazan думают, что в Казани лучше не проводить концерты на День города и республики 30 августа.

В опросе участвовали 758 человек. 49% — уверены, что концерты не нужны, а выделенные деньги следует потратить на что-то другое.

21% считают, что выступать должны именно артисты из России. 15% опрошенных говорят, что на празднике хотят видеть татарских певцов и 12% за то, чтобы на сцене были местные коллективы.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Дне города и республики 30 августа 2024 года, выступят Билан и «Братья Грим». В предпоследний день августа состоится 6 мотофестиваль «Два Кремля». Люди на мотоциклах проедут по главным улицам Казани.

После всего этого над рекой Казанкой будет салют. Администрация предупреждает, что по случаю Дня города будут перекрыты некоторые дороги.

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