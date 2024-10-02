В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

В суде был продлен арест Рустему Гильманову, который является родственником секретаря совета безопасности РТ Рафаиля Гильманова. Вместе с Амиром Латыповым — первого обвиняют в мошенничестве. Мужчины останутся в следственном изоляторе до 24 декабря 2024 года.

В конце сентября уголовное дело пришло суд Казани.

Государственный обвинитель просил продлить срока содержания 2 фигурантов еще на 3 месяца. Гильманов и Латыпов просили специалистов назначить им домашний арест, так как у Гильманов есть 5 детей.

Как итог, суд постановил продлить время содержания в СИЗО до 24 декабря. Следующее заседание пройдет 17 октября, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что в Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи.

20-летний Ринат перестал выходить на связь 4 мая. Молодого человека искали родители, волонтеры, правоохранители и различные поисковые отряды, а также тарологи с гадалками.