Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

Ранее проверка в Казани была 2 октября 2024 года

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

16 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан состоится еще одна проверка готовности системы оповещения населения. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Проверка пройдет в период с 10:40 до 10:43. Через громкоговорители люди должны будут услышать сигнал «Внимание всем!».

Ранее проверка в Казани была 2 октября 2024 года. При этом в социальных сетях жители некоторых районов Казани заявили, что они ничего не слышали.

Временно исполняющий обязанности зама министра по делам ГО и ЧС РТ Сергей Вершинин рассказал, что если вдруг люди не услышат сирену, то поводов для паники нет. По просьбе Минниханова уже начаты работы по улучшению местной системы оповещения. На проблемные зоны власти обратят внимание.

Недавно мы писали о том, что в Татарстане 15 октября поезд сошел с рельсов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

откуда дома берутся пауки

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Интересное в Казани

2 дня назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

обучение excel в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Новости Казани

день назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев может уйти с поста

Лонгриды

18 часов назад

«Не дорога, а одна большая выбоина»: топ-5 худших дорог Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

На трассе М-7 в Татарстане самосвал снес мост

Новости Казани

день назад

В Казани 14 октября возле колонии мужчина выстрелил в лицо
Новости Казани
день назад

Стало известно, как будут работать соцучреждения с 21 октября

Детсады будут открыты в формате дежурных групп

Новости Татарстана

час назад

Экс-депутату Госсовета РТ узаконили «условку»

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Татарстана

час назад

билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сеть

Новости Казани

час назад

В Кремле заявили, что РФ не в изоляции
В Казани 16 октября проверят системы оповещения...
Новости Казани
22 минуты назад

В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

Новости Казани

час назад

Из Казани с 19 по 25 октября в аэропорт запустят 176 дополнительных поезда

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане отец забирал деньги у дочери на свои нужды

Новости Татарстана

2 часа назад

Сбер профинансировал строительство нового микрорайона в Казани
Исследование: автовладельцы не спешат продавать...
Новости России
6 дней назад

Исследование: автовладельцы не спешат продавать «свежие» авто с пробегом