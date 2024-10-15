В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

16 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан состоится еще одна проверка готовности системы оповещения населения. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Проверка пройдет в период с 10:40 до 10:43. Через громкоговорители люди должны будут услышать сигнал «Внимание всем!».

Ранее проверка в Казани была 2 октября 2024 года. При этом в социальных сетях жители некоторых районов Казани заявили, что они ничего не слышали.

Временно исполняющий обязанности зама министра по делам ГО и ЧС РТ Сергей Вершинин рассказал, что если вдруг люди не услышат сирену, то поводов для паники нет. По просьбе Минниханова уже начаты работы по улучшению местной системы оповещения. На проблемные зоны власти обратят внимание.

Недавно мы писали о том, что в Татарстане 15 октября поезд сошел с рельсов.