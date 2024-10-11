В Казани 11 октября похолодает до +6 градусов

11 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

Температура воздуха в дневное время будет на уровне от +4 до +6 градусов, скорость ветра достигнет 14 метров в секунду.

На территории региона может быть переменная облачность, без дождей и снега. Сегодня в республике ожидается от +2 до +7 градусов, а в ночное время заморозки до -5 градусов.

Ранее мы писали о том, что бывшего игрока казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Артема Лукоянова выселят из его квартиры в Казани.

В настоящее время хоккеист играет за «Юнисон» (Москва), однако вопросы в Казани он еще не решил.

В Ново-Савиновском районном суде вынесли приговор экс-игроку Артему Лукоянову.

Истец по делу - Роман Косяченко, который является частым участник судебных заседаний.