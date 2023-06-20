Новости Казани
· Полина Модестова

В этот год будет отличаться: глава Казани рассказал о новшествах предстоящего Сабантуя

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о новшествах на Сабантуе 24 июня 2023 года
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В Казани уже в эту субботу, 24 июня, будут отмечать Сабантуй 2023. На еженедельном совещании, которое проходило накануне, глава города Ильсур Метшин рассказал, какие новшества были подготовлены на празднование этого года. Он отметил, что основные изменения заключаются в том, что в праздник добавят больше национальных красок.

На всех праздничных площадках Сабантуя в Казани в 2023 году будут проведены мастер-классы по татарскому танцу, концертные программы, а также поединки батыров. Напомним, по уже сложившейся традиции Сабантуй будут отмечать на нескольких площадках: березовые рощи в Мирном и Дербышках, лесопарковой зоне озера Лебяжье. Напомним, что для гостей праздника организуют социальные автобусы, на которых люди смогут уехать домой.

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