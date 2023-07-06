В доме офисы, кафе и квартиры: в Казани признали аварийным и будут сносить жилое здание

В центре Казани снесут аварийный дом на улице Чернышевского

В Казани признали аварийным дом №17/38, расположенный на улице Чернышевского. Теперь он подлежит сносу. Постановление было опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Отмечается, что меры по расселению жильцов необходимо принять исполкому Казани до 1 января 2026 года. Дом будет снесен в ближайшие шесть месяцев после принятия постановления. Помимо квартир в доме расположено кафе, гостиница, парикмахерская, офисы и магазины.