В доме 19 века в Казани откроют гостиницу и кафе-бар

В региональной столице Татарстана хотят обновить старый дом на перекрестке улиц Жуковского и Большая Красная. Это строение конца 19 века, где проживал писатель Фатих Амирхан. Проект удобрила историко-культурная экспертиза. Об этом рассказали в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

В здании появится гостиница и кафе-бар. На 1 этаже специалисты оборудуют кафе и ресторан, а на 2 и 3 - комнаты для гостей. В строении поменяют двери, трубы и стены, а также сделают простой вход для людей с инвалидностью.

Известно, что дом построили в 1893 году. Он был назван в честь экс-владелицы - дворянки Людмилы Колодкиной.

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