В честь своего дня рождения ТВ-3 помог приюту животных в Казани

ТВ-3 подошел к важному рубежу: 6 июня телеканал отметил 30-летний юбилей. ТВ-3 переживал самые разные периоды, искал новые форматы, рос и развивался. К своему юбилею телеканал взял новый курс, провел грандиозный ребрендинг, масштабно и с размахом отметил важную цифру в своей телевизионной истории. В честь своего дня рождения телеканал организовал благотворительную акцию помощи одному из приютов животных Казани «Теремок Забота».

Сегодня ТВ-3 гораздо больше, чем просто мистический телеканал. Последние годы важное место в сетке телеканала занимают социальные проекты, которые доказали, что чудеса случаются и в обычной жизни. ТВ-3 с удовольствием демонстрирует их зрителям в таких проектах, как «Врачи» (документальные фильмы о докторах, спасающих жизни), «Вернувшиеся» (цикл о спасателях, снятый совместно с поисковой организацией «Лиза Алерт»), «Герои» (об обычных людях, совершающих подвиги), «Лучший друг человека» (о животных, пришедших на помощь людям и спасших чью-то жизнь) и других.

Так, в Казани ТВ-3 помог лучшим друзьям человека - собакам и кошкам приюта «Теремок Забота». В 2013 году началось строительство пункта временного содержания для кошек и собак, рассчитанного на круглогодичное проживание, а сегодня это полноценный приют. На 25 сотках в Высокогорском районе на данный момент проживают 58 собак и 13 кошек – животные попадают в приют полностью здоровыми после прохождения полного списка необходимых процедур. Здание с комнатой для работников, помещение для волонтеров, склады, вольеры – всё на территории приюта построено и отремонтировано руками и на средства волонтеров и меценатов.

Собаки приюта живут в больших вольерах, которые часто требуют ремонта, по 1-2 особи, выгуливаются по 3-4 раза в день. Приют давно планировал установить на территории выгула полноценный бассейн, однако возможностей хватало лишь на две обычные чугунные ванны, которые не подходят по размерам. Бассейн – это не только возможность охладиться летом: также плавание хорошо влияет на подвижность собак с больными суставами, а 2/3 приюта — это возрастные собаки.

Помимо этого приют занимается общественными и социальными работами: проводит уроки добра в детских садах и школах, выставки «Дорога домой» по устройству кошек в семьи. В конце марта была проведена выставка, 28-ая по счету, на которой организация пристроила 51 кошку – это стало рекордом.

Чем помог телеканал ТВ-3 животным приюта: закупил запас корма на месяц, 40 мешков для 71 животного;

отремонтировал вольеры, которые нуждались в починке; подарил большой специализированный бассейн: теперь на территории приюта вместо обычных чугунных ванн установлен настоящий бассейн, радующий

питомцев в летнюю жару.

Жители города также могут посетить приют в любой выходной день, предварительно связавшись с сотрудниками «Теремка». Приют рад любой волонтерской помощи, и конечно же, вы сможете лично познакомиться с животными и забрать верного друга из приюта домой.

Майя Кренгель, заместитель председателя приюта «Теремок Забота»:

«Я думаю, кошки и собаки приюта мечтают о том, чтобы у людей было больше времени на общение с ними. Бывает часто, что люди оправдывают звонки к нам с просьбой взять животное тем, что у них нет времени на общение с животным. Уделить всего пол часа в день своей кошке или собаке, погулять, поговорить с ними – это немного, но для них это очень важно. Для них не имеет значения какой поводок, домик, самое главное – общение. Это социализированные животные, им очень важно быть рядом с человеком. Глобально хочется, чтобы приютов не было, а для этого нужна человеческая ответственность, чтобы люди, прежде чем взять животное, просто подумали о том, готовы ли они с этим животным прожить следующие 15-20 лет. У человека за это время может смениться статус, семейное положение, а кошка или собака будут рядом. Нужно честно ответить себе на вопрос, готовы ли вы к этому. Если да, то человек найдет время, возможности, средства, чтобы этому питомцу было комфортно. Если же ответ нет – нельзя брать животное, потому что потом, зачастую, они оказываются на улице, в приюте. Количество животных в приюте растет, а к должно уменьшаться. Не забывайте слова Маленького Принца: “Мы в ответе за тех, кого приручили”».

Новые эмоции, премьеры, уникальные форматы, смелые эксперименты – все это ТВ 3 дарит зрителям в честь своего 30-летнего юбилея. Любите пушистых и смотрите ТВ-3!